Cattolica: fanno saltare il postamat con la 'marmotta', da quantificare il bottino

Cronaca

Cattolica

| 08:56 - 30 Settembre 2019

L'ufficio postale devastato dall'esplosione.

Un altro assalto ad un postamat nella notte a Cattolica. Verso le 2 un boato ha scosso Piazzale della Repubblica. Ignoti ladri, con la consueta tecnica della "marmotta", hanno fatto esplodere il bancomat della posta causando ingenti danni a tutta la struttura. Non solo il postamat ma anche la vetrina dell'ufficio è andata distrutta. Sul posto per i rilievi i Carabinieri di Cattolica. Ancora non si conosce l'esatto ammontare del denaro sottratto. Un altro episodio ai danni di un postamat, dopo quello avvenuto nella notte tra sabato e domenica ad Ospedaletto di Coriano.