Ospedaletto di Coriano, assaltano bancomat senza successo, gravi danni alle Poste

Cronaca

Coriano

| 07:06 - 30 Settembre 2019

Tentativo di esplosione del bancomat dell'ufficio postale di Ospedaletto di Coriano. I fatti sono avvenuti nella notte tra sabato e domenica. La tecnica usata è quella ormai consueta definita della "marmotta" cioé un parallelepipedo riempito con polvere pirica da inserire nelle fessure degli sportelli automatici. E' andata comunque male ai ladri in quanto non sono riusciti ad impossessarsi del bancomat e sono scappati senza un soldo. La deflagrazione, in piena notte, oltre ad aver allarmato i residenti, ha anche causato ingenti danni alla struttura. Sul posto per le indagini i Carabinieri di Riccione.