Basket C Silver, la matricola Bellaria comincia alla grande: +22 sul Granarolo (98-76)

| 00:35 - 30 Settembre 2019

Un time out del Bellaria Basket.





Parte con il botto il campionato di serie C Silver per il Bellaria Basket. Battuto in casa largamente il Granarolo per 98-76. Sembra che nulla sia cambiato nel comportamento della squadra, eppure rispetto alla squadra dello scorso anno che ha conquistato la promozione sono rimasti solo tre giocatori e pure il coach è cambiato. (Maghelli per Domeniconi).

E’ vero che una gara non dimostra nulla, ma partire bene era importante considerando che la maggioranza dei giocatori non aveva mai disputato campionati senior. Ci pensa Mazzotti a prendere per mano la squadra e condurla in una danza sul parquet, Foiera, Rossi e Gori portano i romagnoli sul 9 a 0. Gli emiliani chiamano il time out, bianchi e Paoloni provano a rintuzzare il gap ma Rossi riporta a distanza il Bellaria: alla sirena si arriva sul 28 a 19 per gli adriatici.

Il secondo quarto si apre con il Granarolo al massimo degli sforzi per ricucire lo strappo, ci riesce fino al - 4; il Bellaria riprende a segnare, oltre ai citati in precedenza, imbucano anche Giovanardi e Ferrari e il Bellaria allarga il divario fino al +17 punti. Il Granarolo Granarolo riprova a farsi sotto recuperando 6 punti, ma Bellaria sembra giocare come il gatto con il topo: ad ogni tentativo di recupero avversario riparte aumentando il divario. Il periodo si chiude con il Bellaria avanti 52 a 37.

Nel terzo quarto la squadra di Maghelli allunga fino al +26 (76 a 50), gli ultimi dieci minuti servono al Bellaria per permettere ai suoi ragazzini di fare la passerella. Granarolo non riesce ad approfittarne e recupera solo due punti: 98-76 il finale.



Il tabellino



BELLARIA: Ferrari 11, Mazzotti 13, Rosario Cruz 4, Gori 10, Curi Moares, Rossi 24, Giovanardi 13, Foiera 22, Santoro, Tamburini, Mantanari, Berardi 1. All. Maghelli



GRANAROLO: Salicini 13, Bianchi 13, Tolomelli, Meluzzi 2, Nanni 1, Paoloni 27, Neviani 10,. Bernardinello 5, Masetti, Ansaloni, Poggi, Pani 5. All. Millina