Basket B, Abergatore Pro rimonta da -15 e alla fine doma la Goldengas Senigallia: 79-74

Sport

Rimini

| 23:26 - 29 Settembre 2019

Rinascita Basket ha vinto la prima sfida del campionato cadetto.





Buona la prima per Albergatore Pro che di fronte a 2200 caldissimi tifosi riesce a ribaltare una situazione molto complicata dopo essere partita male ed essersi ritrovata sotto di 15 contro una Senigallia precisa e veloce. I biancorossi non hanno perso la calma e sono riusciti progressivamente a rimontare gli ospiti fino al sorpasso decisivo degli ultimissimi minuti. MVP con tripla doppia Francesco Bedetti (23 punti, 10 rimbalzi e 11 falli subiti), sceso in campo in condizioni non ottimali, molto bene anche il fratello Luca e Pesaresi.

Senigallia parte subito 7-0 approfittando di qualche pasticcio difensivo dei biancorossi che tentano di restare a galla con i fratelli Bedetti, ma Gurini buca la retina da tre per due volte. Coach Bernardi prova a stoppare l'inerzia della partita con un timeout, poi inserisce Moffa e Bianchi che cominciano a scuotere la squadra, ma Pierantoni dalla lunetta fa +10 di nuovo. Ad inizio secondo quarto cala lo spettacolo e si segnano meno punti, poi l'ex Rimini Caroli imbuca 6 punti filati che portano al massimo vantaggio ospite; Moffa non ci sta e con due bombe riporta a galla RBR. Albergatore Pro comincia il secondo tempo con la giusta cattiveria agonistica e si porta sul -4: dopo diverse azioni botta-risposta Pesaresi prende in mano la situazione e segna due triple consecutive che pareggiano i conti. Canestri firmati Moffa-Bedetti-Ambrosin e RBR si ritrova in vantaggio di 8 lunghezze ad inizio ultimo quarto con l'inerzia dalla sua, Senigallia però è tenace e torna ad un possesso pieno di svantaggio. Le due squadre rimangono distanziate di 2-3 punti fino agli ultimissimi secondi quando Pesaresi conquista un prezioso rimbalzo difensivo, subisce il fallo ed approfittando del bonus segna i liberi che chiudono i giochi e consegnano a Rimini la prima vittoria stagionale.

Albergatore Pro RBR, come già annunciato nei giorni scorsi, non scenderà in campo durante il prossimo weekend causa rinvio della sfida in trasferta contro Teramo. I biancorossi torneranno in campo domenica 13 ottobre alle 18 di nuovo al Flaminio per la sfida contro Ancona. Nei prossimi giorni comunicheremo tutte le info sui biglietti.



Il tabellino

Albergatore Pro RBR-Goldengas Pallacanestro Senigallia 79-74



RBR: Bedetti F. 23 (3/4, 4/8), Pesaresi 17 (1/1, 3/7), Bedetti L. 13 (6/9, 0/2), Moffa 9 (1/3, 2/5), Rinaldi 6 (2/5, 0/2), Rivali 4 (1/3, 0/1), Bianchi 3 (0/1, 1/3), Ambrosin 2 (1/1, 0/2), Broglia 2 (1/4, 0/2), Chiari NE, Guziur NE, Ramilli NE. All. Bernardi, Brugè, Middleton.

SENIGALLIA: Caroli 14 (2/2, 3/5), Cicconi Massi 13 (6/10), Paparella 12 (4/6, 0/6), Giacomini 10 (2/2, 1/6), Pierantoni 8 (2/2, 1/4), Gurini 8 (1/5, 2/5), Terenzi 7 (3/5, 0/2), Valentini 2 (0/2 da tre), Maiolatesi NE, Moretti NE, Pozzetti NE. All. Foglietti, Peverada.

PARZIALI: 17-27, 31-40, 49-52