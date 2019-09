Tv. Lunedì di calcio locale e Rimini Calcio su Rete8 Vga TeleRimini

Sport

Rimini

| 22:40 - 29 Settembre 2019

Studio SportUp.

Questa sera su Rete8 Vga TeleRimini visibile al canale 86 del digitale terrestre vi aspettano nell'ordine:



dalle ore 19,55 in Calcio di Rigore, approfondimenti della domenica calcistica dedicati al calcio locale, dalla serie D alla Prima Categoria con una finestra sulla Promozione Marchigiana. Dibattiti e contributi filmati per la durata di 70 minuti.





Gli ospiti della 6a puntata saranno l'allenatore della Vis Misano Marco Bucci, l'allenatore del Russi, Luigi Candeloro.



Alle ore 21,10 seguirà l'appuntamento con SportUp, il format dedicato al Rimini Calcio. Gli ospiti della 6a puntata saranno l'allenatore Massimo Zanini, l'allenatore Alessandro Mastronicola e l'ex calciatore di Parma e Lecce Stefano Ferrario.



Entrambi i programmi saranno presentati da Daniele Manuelli e Genny Bronzetti.



Il numero per la diretta valido per messaggistica tradizionale e WhatsApp è il seguente: 333.60.94.299 mentre su Facebook è possibile interagire nelle pagine SportUp Rimini e CalciodiRigore.official



La diretta dei programmi:



Tv digitale terrestre: canale 86 Rete8 Vga TeleRimini. Repliche canale 13 (7Gold)



YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCiUA12cEc0q86WTabvhiFIg



Facebook SportUp e Calcio di Rigore: https://www.facebook.com/sportuprimini/



Streaming canale tv: http://www.telerimini.it/it/diretta-streaming.html







I servizi in Calcio di Rigore saranno:



I gol delle squadre romagnole impegnate nel girone D (serie D girone D); Montegiorgio vs Cattolica (Serie D Girone F); Fya Riccione vs Argentana (Eccellenza); Misano vs Pietracuta e Russi vs Novafeltria (Promozione Romagna);il punto sulla Promozione Marche (Promozione Marche) Perticara vs Stella (Prima Categoria) e Villa Verucchio vs Rivazzurra Miramare (Seconda Categoria).



I servizi in SportUp saranno:



Analisi Modena vs Rimini; Interviste dopogara; vari approfondimenti e presentazione del prossimo avversario (Virtus V. Verona).