Calcio RSM, il Tre Fiori vince ancora e sale in vetta al girone A

| 19:34 - 29 Settembre 2019

La squadra del Tre Fiori (Foto Fsgc).

Il Tre Fiori centra la seconda vittoria in due gare e si prende la vetta in solitaria del Girone A. La banda di Cecchetti travolge un Domagnano rimasto in dieci uomini dal 26’ del primo tempo (rosso diretto a Bernardi) e che alla fine deve registrare suo malgrado la seconda sconfitta su due, ruolino che lo relega nei bassifondi della graduatoria a braccetto con la Juvenes. Se una settimana fa la squadra di Oscar Lasagni (oggi assente per squalifica) era stata sconfitta di misura, in rimonta, da un Murata fattosi corsaro nella parte finale di gara, stavolta il verdetto è netto ed inequivocabile: 4-0.



Apre le marcature Nicola Della Valle, a segno subito dopo l’espulsione di Bernardi. Il 2-0 arriva in apertura di ripresa e a firmarlo è Andrea Compagno. Prima del triplice fischio, entrano nel tabellino di giornata anche Bojan Gjurchinoski - al primo centro in campionato dopo il gol segnato nella finale di Supercoppa - e Alessandro D’addario, che si incarica di mettere il punto esclamativo su una sfida con un solo padrone.



Tre Fiori a punteggio pieno proprio come il Tre Penne, che dopo la vittoria per 1-0 sulla Virtus si impone con lo stesso punteggio anche sulla Libertas, divenendo capolista unica del Girone B. A decidere il “derby della funivia” è uno dei grandi colpi dell’estate, Luca Sorrentino, che al 65’ si fa parare il rigore da Gentilini ma che poi è lesto nel ribadire in rete il pallone.