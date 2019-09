Calcio D, per il Cattolica SM nulla da fare a Montegiorgio (2-1)

Sport

Cattolica

| 18:37 - 29 Settembre 2019

Le squadre al centro del campo (foto FB Montegiorgio).



Nuova sconfitta per il Cattolica SM, questa volta sul terreno del Montegiorgio alla sua terza vittoria di fila ( 2-1). I rossoblu sbloccano il punteggio al 35’ del primo tempo con una punizione di Mariani deviata che si trasforma in un bolide imprendibile per l’estremo ospite. In precedenza occasioni anche per Titone e Trillini, che non trovano il gol per pochissimo. Nella ripresa i rossoblu tentano di chiudere il match, senza però creare molte chance. All’ 81’ il neo entrato Alighiericon uno sloalom in area si guadagna un calcio di rigore trasformato in maniera fredda da Nepi. Tre minuti più tardi viene assegnato un calcio di rigore agli ospiti neutralizzato da Mercorelli su tiro di Rizzitelli. Al 92’ altro rigore per il Cattolica, trasformato da Cisse.



IL TABELLINO



MONTEGIORGIO: Mercorelli, Lattanzi, Di Nicola, Omiccioli, Ferrante, Baraboglia, Nasic (89′ Gnaldi) , Trillini, Titone (76′ Nepi), Mariani (94’Zancocchia), Rozzi (71′ Alighieri). All.: Baldassarri.

CATTOLICA SM: Aglietti, Croce, Fabbri, Gaiola, Berra, Gabrielli (46′ Rizzitelli), Pasquini, Stallone, Cissé, Battistini (83′ Gasperoni), Bernardi (46′ Guglielmi)- All.: Cascione.

ARBITRO: Maccarini di Arezzo.

MARCATORI: 35′ Mariani, 82′ rig. Nepi, 93′ rig. Cisse.

AMMONITI: Gaiola, Rozzi, Nepi.