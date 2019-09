Calcio D, exploit Sammaurese: passa sul campo della big Correggese (1-2)

Sport

San Mauro Pascoli

| 17:55 - 29 Settembre 2019

La squadra della Sammaurese.





Prima vittoria in campionato per la Sanmaurese sul campo della corazzata Correggese (1-2). Una gara di sacrificio, forza, intensità e gli uomini di Protti. I reggiani si portano subito avanti e segnano con Carrasco (5'). Non tarda ad arrivare la reazione degli ospiti: al 18' cross di Nicoli, Pieri irrompe prepotentemente di testa e pareggia. La fiducia è in costante aumento e al 25' la Sammaurese mette la freccia. Bomba da fuori di Costantini che vale l'1-2. 1. Nella ripresa dove la Correggese cerca in tutti i modi il pareggio, ma la Sammaurese resiste.



Il tabellino



CORREGGESE-SAMMAURESE 1-2

Correggese: Sorzi, Ghizzardi, Calanca, Bertozzini, Sarzi, Casini, Carrasco, Landi, Franchini, Saporetti, Messori A disp: Rossi, Fattori, Valeriani, Mandelli, Ricco, Barbieri, Fiorini, Bosio, Lessa

Sammaurese: Grasso, Merciari, Nicoli, Brighi, Santoni, Mazzotti, Lisi, Scarponi, Pieri, Costantini, Solla A disp.: Ramenghi, Deniku, Camay, D'Angeli, Camara, Hysa, Camara, Diop, Noschese All.: Protti.

Marcatori: 5' Carrasco, 18' Pieri, 25' Costantini