Calcio D, la Savignanese beffata nel recupero: 2-2 col Ciliverghe al Capanni

17:26 - 29 Settembre 2019

La Savignanese 2019.

Per la Savignanese sfuma in pieno recupero la prima vittoria stagionale. Allo stadio Capanni fiisce 2-2 con il Ciliverghe. Dopo un ottimo inizio dei gialloblù, insidiosi con le sortite di Longobardi, Turci e Peluso, sono i lombardi, davvero cinici, a passare avanti, grazie ad un tiro deviato dal limite di Berta (38'). La Savignanese replica con Longobardi che insacca una respinta del portiere su tiro di Luzzi (52'). La Savignanese vuole l'intera posta e, riequilibrato il punteggio, continua ad attaccare con intensità, rendendosi pericolosa con Peluso e Manuzzi Riccardo senza però trovare il bersaglio grosso. Brighi e compagni ci credono sempre di più e al 78' operano il sorpasso: Giacobbi anticipa un attaccante rivale, riparte e serve Longobardi, il quale appoggia di petto a Manuzzi Francesco che infila in porta e fa scoppiare di gioia il pubblico. All'83' Longobardi sfiora addirittura il tris, ma un difensore avversario salva sulla linea. Sembra fatta, ma al 95', negli ultimi secondi di partita, il subentrato Faccioli beffa Mordenti e sigla il definitivo 2-2.



Il tabellino

SAVIGNANESE-CILIVERGHE 2-2

SAVIGNANESE: Mordenti, Castellano, Cola (46' Luzzi), Brighi, Longobardi (88' Gadda), Peluso (70' Jassey), Giacobbi, Manuzzi F, Miori, Manuzzi R (82' Guidi), Turci A disp: Ambrosini, Battistini, Tisselli, Tamagnini, Cristiani. All Farneti

CILIVERGHE: Valtorta, Licini, Menni, Mozzanica, Sanni, Avesani (80' Avesani) Comotti, Vignali (73' Faccioli), Confalonieri, Franzoni, Berta A disp: Magoni, Manu, Belotti, Scalvini, Panelli, Chimmi, Coulibaly, Miglio, Faccioli. All Carobbio

Marcatori: 38' Berta, 52' Longobardi, 78' Manuzzi F, 95' Faccioli

Ammoniti: Franzoni, Manuzzi R, Gadda