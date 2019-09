Rimini, ancora due giorni dal sapore estivo: poi torneranno le piogge

Attualità

Rimini

| 17:17 - 29 Settembre 2019

Alba da Miramare (foto di Stiv Gentili).

Ancora due giornate dal sapore estivo sul riminese, anche lunedì e martedì i cieli saranno sereni (qualche nuvola in più nel pomeriggio) e temperature massime sopra i 20°, anche se già da martedì ci sarà un calo termico. Mercoledì pomeriggio è atteso invece un cambio delle condizioni meteorologiche, con sviluppo di rovesci a tratti intensi.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com​​​​​​​



Lunedì 30 Settembre



Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: Sereno o poco nuvoloso al mattino, fino a parzialmente nuvoloso nel pomeriggio.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: stazionarie, comprese tra +18°C e +26°C.

Venti: deboli da Ovest/Sud-Ovest con locali rinforzi nel pomeriggio.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: molto alta.



Martedì 1 Ottobre



Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: Poco nuvoloso al mattino, da parzialmente nuvoloso a nuvoloso tra pomeriggio e serata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in lieve diminuzione, comprese tra +17°C e +24°C.

Venti: deboli dai quadranti orientali.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Mercoledì 2 Ottobre



Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: Nuvolosità irregolare con addensamenti più consistenti tra pomeriggio e sera.

Precipitazioni: assenti al mattino salvo locali piovaschi, instabilità in aumento tra pomeriggio e sera con sviluppo di rovesci a tratti intensi.

Temperature: in diminuzione nei valori massimi, comprese tra +17°C e +22°C.

Venti: deboli-moderati dai quadranti occidentali.

Mare: poco mosso, localmente mosso al largo.

Attendibilità: media.



Linea di tendenza: rovesci a tratti intensi nella nottata di Giovedì 3 con esaurimento delle precipitazioni nel corso della giornata. Deciso calo termico, anche nei valori minimi entro Venerdì 4, con il fine settimana che si preannuncia comunque stabile e in prevalenza soleggiato.



