Infastidisce le persone in discoteca poi dà in escandescenze davanti alla Polizia, arrestato

Cronaca

Rimini

| 14:52 - 29 Settembre 2019

Pista da ballo, foto di repertorio.

Momenti di concitazione, nella notte tra sabato e domenica, sulla pista da ballo di una nota discoteca di via Flaminia a Rimini. Un 29enne della Sierra Leone, in stato di alterazione, ha iniziato a infastidire le persone presenti nel locale, costringendo il personale addetto alla sicurezza a chiamare la Polizia. Sul posto è intervenuto una pattuglia della Squadra Volante. Quando i poliziotti hanno chiesto al giovane i documenti, questi si è rifiutato, dicendo che "avrebbe seguito solo le indicazioni e il volere di Dio". Poi ha dato in escandescenze ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.