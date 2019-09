Basket giovanile, la Under 18 RBR/Titans debutta lunedì al Multieventi con Roseto (ore 19)

Sport

Repubblica San Marino

| 14:08 - 29 Settembre 2019

Scatta lunedì al Multieventi il campionato Under 18 d'Eccellenza.



Il countdown? È partito, eccome se è partito. Non è a ottobre che il mondo Titans comincia a giocare ma a settembre. Già, perché domani, lunedì 30, la Under 18 che disputa il campionato d’Eccellenza sarà impegnata nella prima giornata di regular season. Al Multieventi l’avversario sarà Roseto, con palla a due fissata per le 19. Subito un buon banco di prova per i ragazzi di coach Padovano, che quest’anno avranno una scaletta di impegni davvero densa, tra massimo campionato giovanile e C Silver. L’Under 18 d’Eccellenza Pallacanestro Titano, costruita in collaborazione con RBR, è inserita nel girone C, un raggruppamento di 14 squadre composto, oltre che dai Titans, da Stamura Ancona, Virtus Bologna, BSL San Lazzaro, Unibasket Lanciano, International Imola, Vis 2008 Ferrara, Reggiana, Pescara, Roseto, Fortitudo Bologna, Aurora Jesi, Basket Rimini Crabs e Carpegna Prosciutto Pesaro.



Il calendario completo



ANDATA

Vs Roseto - 30/9, ore 19

@Virtus Bologna – 7/10, ore 18.45

Vs Vis 2008 Ferrara – 14/10, ore 19

@ Pescara – 22/10, ore 20

Vs Aurora Jesi – 28/10, ore 19

@ Unibasket Lanciano – 4/11, ore 19

Vs Carpegna Prosciutto Pesaro – 11/11, ore 19

@ Basket Rimini Crabs – 18/11, ore 19.45

Vs BSL San Lazzaro – 25/11, ore 19

@ Fortitudo Bologna – 2/12, ore 20

Vs Reggiana – 9/12, ore 19

@ International Imola – 16/12, ore 20.15

Vs Stamura Ancona – 13/1, ore 19



RITORNO

@ Roseto - 20/1, ore 18.20

Vs Virtus Bologna – 27/1, ore 19

@ Vis 2008 Ferrara – 4/2, ore 20

Vs Pescara – 10/2, ore 19

@ Aurora Jesi – 24/2, ore 20

Vs Unibasket Lanciano – 2/3, ore 19

@ Carpegna Prosciutto Pesaro – 9/3, ore 18.30

Vs Basket Rimini Crabs – 16/3, ore 19

@ BSL San Lazzaro – 24/3, ore 20.30

Vs Fortitudo Bologna – 30/3, ore 19

@ Reggiana – 20/4, ore 20

Vs International Imola – 27/4, ore 19

@ Stamura Ancona – 4/5, ore 19