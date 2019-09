Misano, a spasso nonostante i domiciliari, 18enne finisce in carcere

Cronaca

Misano Adriatico

| 12:20 - 29 Settembre 2019

Una pattuglia dei carabinieri.

E’ finito in manette ieri pomeriggio, sabato 28 settembre, un 18 enne, cittadino egiziano. Il giovane è stato sottoposto a controllo a Misano durante un servizio dei carabinieri della locale stazione: i militari hanno riscontrato che a suo carico pendeva un ordine di carcerazione, emesso dall’A.G. di Rimini, a seguito delle reiterate violazioni per gli obblighi a cui era sottoposto. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato trasportato in carcere ai Casetti.

Nel corso del servizio sono state sei le persone controllate sottoposte agli arresti domiciliari. Inoltre 10 automobilisti sono stati sanzionati per violazioni al codice della strada per un totale di 2000 euro. I militari hanno controllato 90 mezzi, tra moto e auto, e identificato 115 persone.