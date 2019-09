Ubriaco, non si ferma all' alt, ma perde il controllo del mezzo: in manette 19enne Fortunatamente il giovane non ha riportato alcun trauma o lesione

Cronaca Misano Adriatico | 12:12 - 29 Settembre 2019 Una pattuglia dei carabinieri.

Ubriaco, non si ferma all’alt dei carabinieri, perde il controllo dell’auto e si schianta, ma senza conseguenze: è accaduto sabato sera a Misano. Alla guida del mezzo un 19enne residente nella provincia di Pesaro Urbino, che ha dovuto porre fine alla sua fuga ed essere sottoposto all’alcoltest, risultando positivo. Fortunatamente il giovane non ha riportato nessuna lesione e trauma, ma per lui sono scattate le manette per resistenza a pubblico ufficiale.