VIDEO Rimini, cappottamento in centro storico: rocambolesco scontro tra due auto

Rimini

| 08:02 - 29 Settembre 2019

E'decollata atterrando col tetto sull'asfalto nei pressi della rotonda di Castel Sismondo. Feriti gravemente due occupanti di una Mercedes finite ruote all'aria dopo uno scontro con una Fiat Punto. L'incidente si è verificato nella notte tra sabato e domenica, intorno a mezzanotte e mezza, in via Circanvallazione Occidentale. La ricostruzione dei fatti è al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Municipale di Rimini, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Dai primi accertamenti pare che una delle due auto ha perso il controllo del mezzo per la elevata velocità. Nell'urto la Mercedes Classe E si è sollevata, cappottando in strada. Gli occupanti, due uomini, sono riusciti ad uscire dalla vettura prima dell’arrivo dei vigili del fuoco. Sotto choc il conducente della Punto, anche lui contuso. Sul posto tre ambulanze del 118, due persone sono state trasferite all’ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità, uno è all’ospedale Infermi.