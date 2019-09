Calcio Promozione: Sant'Ermete espugna Bellaria Igea Marina, Torconca nuova capolista

Sport

Rimini

| 18:57 - 29 Settembre 2019

La rosa del Sant'Ermete 2019-20.





Bellaria Igea Marina - Sant'Ermete 0-2





BELLARIA IGEA MARINA: Forastieri, Paganelli, Alvisi, Fusi, Zanotti, Venturi; Righini, Galassi; Marchini, Zanni, Tebaldi.

In panchina: Mignani, Pruccoli, Minacapilli, Grossi, Aruci, Ceccarelli, Loi, Caporali, Vivo.

All. Fusi.

S.ERMETE: Vandi, Tosi Brandi, Genghini, Ciccarelli, Fini, Castiglioni; Qatja, Gacovicaj, Molari, Marcaccio, Belloni.

In panchina: Rossi, Galassi, Bellanti, Pacaj, Fuchi, Mancini, Bonifazi, Censi, Amadei.

All. Pazzini.



ARBITRO: Venuto di Imola (Assistenti: Sabba di Rimini e Lucchi di Forlì).

RETI: 59' Castiglioni, 84' Belloni.

NOTE: ammoniti Qatja, Alvisi, Paganelli, Zanni, Gacovicaj. Angoli 2-10.

CRONACA: Sant'Ermete corsaro sul campo del Bellaria Igea Marina. Primo tempo equilibrato, con un'occasione di rilievo per parte: al 13' Forastieri devia un diagonale di Belloni, al 27' Vandi si oppone al tentativo di Marchini e si oppone di piede al tap-in di Minacapilli. Nella ripresa i "verdi" vanno in gol al 59' su calcio d'angolo battuto dalla destra da Gacovicaj: la respinta corta della difesa è intercettata da Castiglioni che infila di potenza Forastieri. Al 67' splendida incursione di Fini, ma Forastieri con una prodezza gli nega il gol. Nel finale Belloni, ex Igea Marina, capitalizza un contropiede e una magistrale verticalizzazione di Fuchi. L'attaccante infila l'incolpevole Forastieri con un preciso diagonale.





Due Emme 1992 - Torconca 0-1





DUE EMME: Tatullo, Mambelli, Rossini (75' Balestra), Montesi (55' Ariyo), Krastev, Giordani (61' Batani); Giacobbi, Carrozzo (81' Donadei); Gregori, Cimatti (66' Santantonio), Yabré.

In panchina: Ceccaroni, Barocci, Manucci, Sartini.

All. Rossi.

TORCONCA: Hysa, Franca (69' Guenci), Franciosi, Harrach, Musabelliu, Tombari; Brighi (85' Picchi), Ferrani; Pasolini (55' Mani), Casoli, Di Addario (77' Zavatta).

In panchina: Mancini, Cugnigni, Averhoff.

All. Vergoni.



ARBITRO: El Baroudi di Faenza (Assistenti: Merloni di Ravenna e Linoci di Faenza).

RETI: 44' Di Addario (T).

NOTE: ammoniti Krastev, Rossini, Brighi.

CRONACA: Torconca corsaro sul campo della Due Emme. La squadra di Vergoni effettua il sorpasso in vetta alla classifica del girone D.







Russi - Novafeltria 2-2







RUSSI: Casadio, Rava (83' Magnani), Martini (74' Pires), Bolognesi (51' Keita), Caidi, Zoli; Ferretti, Gualandi (83' Fantinelli), Salomone, Fabbi, Troncossi (83' Bara).

In panchina: Bartolini, Vasumini, Bedeschi, Nardini.

All. Candeloro.

NOVAFELTRIA: Batani, Giovanetti, Gori, Rinaldi, Radi; Narducci, Cappella A. (50' Crociani M.), Balducci (88' Crociani A.); Mezgour, Di Filippo (70' Mahmutaj), Sartini (74' Giovagnoli).

In panchina: Cappella D., Piva, Bindi, Morciano, Valentini.

All. Mugellesi.



ARBITRO: Carsenzuola di Legnano (Assistenti: Pilato di Forlì e Scrima di Bologna).

RETI: 14' Troncossi (R), 34' e 82' rig. Mezgour (N), 90' Ferretti (R).

NOTE: ammoniti Balducci, Ferretti, Troncossi, Rinaldi. Angoli 6-1.

Qui la cronaca completa





Vis Misano - Pietracuta 0-1





VIS MISANO: Sacchi, Politi, Tonini, Mercuri (12'st Pironi), Lepri, Sanchez, Antonietti (31'st Baravelli), Boldrini (12'st Muccioli), Stella, Serafini, Pari (23'st Torreggiani).

A disposizione: D'Orsi, Fabris, Mussoni, Laro, Lunadei.

All. Bucci.

PIETRACUTA: Leardini, Moretti (30'st Fabbri D.), Masini, Tosi (18'st Golinucci), Lessi, Tomassini F.R., Mularoni, Fabbri, Fratti, Bruma (26'st Tomassini), Evaristi (48'st Satalino).

A disposizione: Balducci, Fabbri, Santi, Alessandrini, Bartolani.

All. Fregnani.



ARBITRO: Moschella di Bologna (Assistenti: Stevanin e Tonti di Rimini).

RETI: 82' Fratti.

NOTE: ammoniti Tosi, Tomassini, Lepri, Evaristi, Mularoni, Tomassini F.R., Fabbri D.

Qui la cronaca completa





Gambettola - Sampierana 4-1





GAMBETTOLA: Morelli, Zamagna, Rigoni, Limounì, Daltri, Corbara; Barducci (62' Alijahej), Brigliadori (59' Bacchini), Angeli N. (74' Molari), Braccini (75' Tramonti), Ambrosini (55' Ercolani).

In panchina: Pracucci, Lelli, Merloni, Mordenti.

All. Angeli C.

SAMPIERANA: Zollo, Salvi, Bottura, Quaranta, Braccini, Rossi; Lanzi, Canali (60' Berni), Collini (60' Battistini), Pippi, Petrini (72' Farfaneti).

In panchina: Margheritini, Bravaccini, Giovanetti, Venturi, Simoncini, Diversi.

All. Mariani.



ARBITRO: Farsi di Ferrara (Assistenti: Ajdinovski di Ravenna e Frontali di Lugo).

RETI: 15' e 52' Angeli, 38' Barducci, 50' Ambrosini, 70' rig. Pippi (S).

NOTE: ammonito Petrini.

CRONACA: Continua la striscia positiva del Gambettola, che chiude in poco più di un tempo la pratica Sampierana. Mattatore bomber Angeli autore di una doppietta, ma da segnalare anche l'ottima prestazione di Limounì.



Classifica: Torconca (11 punti); Due Emme, Pietracuta, Russi e Faenza (10); Gambettola e Sparta Castelbolognese (8), Gatteo, Novafeltria, Sampierana e Vis Misano (7); Cervia e Sant'Ermete (6), Bellaria Igea Marina (5), San Pietro in Vincoli (4), Fosso Ghiaia e Reno (2), Bagnacavallo (1).