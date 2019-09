Calcio Promozione: Novafeltria, beffa nel finale. Pari 2-2 con il Russi, bella prova dei gialloblu

Sport

Ravenna

| 18:24 - 29 Settembre 2019

Un'undici del Novafeltria.

RUSSI: Casadio, Rava (83' Magnani), Martini (74' Pires), Bolognesi (51' Keita), Caidi, Zoli; Ferretti, Gualandi (83' Fantinelli), Salomone, Fabbi, Troncossi (83' Bara).

In panchina: Bartolini, Vasumini, Bedeschi, Nardini.

All. Candeloro.

NOVAFELTRIA: Batani, Giovanetti, Gori, Rinaldi, Radi; Narducci, Cappella A. (50' Crociani M.), Balducci (88' Crociani A.); Mezgour, Di Filippo (70' Mahmutaj), Sartini (74' Giovagnoli).

In panchina: Cappella D., Piva, Bindi, Morciano, Valentini.

All. Mugellesi.



ARBITRO: Carsenzuola di Legnano (Assistenti: Pilato di Forlì e Scrima di Bologna).

RETI: 14' Troncossi (R), 34' e 82' rig. Mezgour (N), 90' Ferretti (R).

NOTE: ammoniti Balducci, Ferretti, Troncossi, Rinaldi. Angoli 6-1.



Primo pareggio stagionale per il Novafeltria, autore di un'ottima prestazione sul campo del Russi. Parte bene la squadra locale, al 2' una palla persa dalla difesa avversaria nei pressi del limite dell'area innesca Salomone, l'esperto attaccante incrocia il diagonale rasoterra col mancino, chiamando Batani a una deviazione prodigiosa sulla sua sinistra. Il Russi trova il gol al 14': Salomone sulla linea di fondocampo a sinistra recupera un pallone e serve all'indietro, in area, Troncossi, bravo a infilare di potenza sotto l'incrocio dei pali. Il Novafeltria ha una buona reazione e sfiora il pareggio al 22' con una pregevole incornata di Di Filippo che colpisce il palo alla destra di Casadio. Protesta la squadra di Mugellesi per il gol annullato a Mezgour per fuorigioco al 24', su assist di Balducci, ma l'attaccante inventa un eurogol al 34': lancio dalla trequarti ospite di Rinaldi, Mezgour ha un rimpallo favorevole, ma cade nel contrasto con un difensore. Da terra riesce comunque a calciare dal limite dell'area e a infilare Casadio. Nel finale di primo tempo si fa nuovamente vedere il Russi dalle parti di Batani, lo scatenato Salomone tira, il rimpallo favorisce Troncossi che tocca mettendo a lato. Nella ripresa il Russi preme alla ricerca del gol del vantaggio, ma al 57' spreca un rigore con bomber Salomone, che calcia a lato. L'occasione più ghiotta capita a Troncossi, che in tuffo da pochi passi mette a lato su cross dalla destra. Mugellesi ricompatta la squadra, rinforzando le fasce con Mahmutaj e Giovagnoli. All'82' il Novafeltria trova il vantaggio con un rigore trasformato da Mezgour. La gioia dura però pochi minuti, con il pareggio di Ferretti, tenuto in gioco da Radi, sugli sviluppi di un calcio d'angolo.