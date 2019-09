Calcio 1a Cat: Athletic Poggio sconfitto 3-0 in casa dal San Vittore, Morciano regola il Villamarina 2-0

Sport

Rimini

| 18:16 - 29 Settembre 2019

Calciatori in azione (foto di repertorio).

Athletic Poggio - San Vittore 0-3



ATHLETIC POGGIO: Sebastiani, Bizzocchi, Ceccarini (34'st Sulpizio), De Paoli, Pagliarani, Mariotti (1'st Pugliese), Celli (17'st Bartolini), Casadei Dav., Gambuti (15'st Gomez), Domeniconi (1'st Della Marchina), Neri.

In panchina: Spadazzi, Tosi, Campanelli, Cavalli.

All. Casadei Dan.

SAN VITTORE: Golinucci, Corradini (6'st Zaccheroni), Tumedei, Sottile, Casadei, Mazzotti, Giannini (15'st Ceccarelli), Primitivi (23'st Domenichini), Farneti, Bazzani (31'st Gentili), Alessi.

In panchina: Fabbri, Bocchini, Imolesi, Reali.

All. Zamagni.



ARBITRO: Angelini di Rimini.

RETI: 36' e 50' Farneti, 85' Gentili.

NOTE: ammonito Pugliese.

CRONACA: Il San Vittore espugna 3-0 il campo dell'Athletic Poggio. Al 7' Gambuti approfitta di un retropasaggio corto verso il portiere Golinucci e serve Casadei che calcia verso la porta sguarnita, ma un difensore spazza sulla linea. Al 36' ospiti in vantaggio con un colpo di testa di Farneti, su cross da sinistra, che Sebastiani sfiora solamente. Al 50' Farneti trova il raddoppio sempre di testa, sfruttando un calcio di punizione. All'85' il tris di Gentili con una potente conclusione da dentro l'area.







Morciano - Villamarina 2-0





MORCIANO: Marconi, Baffoni, Berardi (70' Fraternali), Grechi, Radu (58' Monaldi), Volponi; Becchimanzi (76' Molfetta), Sottile (67' Puglisi); Dragoni, Gravina, Longoni (87' Antonelli)

In panchina: Petrucci, Marconi Ed., Salvi, Formica.

VILLAMARINA: Bartolini, Fattori N., Mantovani, Romagnoli, Sanasi, Gregorio; Spinelli, Francesconi; Calà, Bianchi, Farabegoli.

In panchina: Gasperoni, Maroncelli, Agostinelli, Pagliarani, Allibrio, Moca, Maioli, Sacardovi, Bizzocchi. All. Fattori L.



ARBITRO: Cereti di Cesena.

RETI: 6' Gravina, 80' Dragoni.

NOTE: ammoniti Grechi, Longoni, Sottile, Fraternali, Agostinelli, Maroncelli.

CRONACA: Il Morciano regola 2-0 un volitivo Villamarina, mai domo nonostante il gol subito dopo soli sei minuti. E' Gravina a scambiare con Becchimanzi e a superare Bartolini con un preciso diagonale. A metà del primo tempo Villamarina vicino al pareggio con una punizione di Bianchi respinta dalla traversa. Nella ripresa Francesconi e Mantovani impegnano Marconi in due parate decisive, poi all'80 scambio tra Molfetta e Dragoni, l'ex Verucchio salta il suo marcatore e solo davanti al portiere non sbaglia. All'85' ancora Marconi vola a respingere in angolo il tiro da fuori area di Bianchi.