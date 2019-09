Basket C Silver, per la Santarcangiolese un rinforzo sotto canestro: Luke Adeosun

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 14:15 - 28 Settembre 2019

Luke Adeosun in azione.

Sabato sera a Castelnovo di Sotto la Santarcangiolese Basket debutta nel campionato di serie C Silver. Lo farà schierando un nuovo giocatore. Si tratta di Luke Adeosun, pivot di 203 cm proveniente da Londra: scenderà in campo con il numero 8. Sarà un aiuto importante per coach Evangelisti vista l’indisponibilità momentanea di Christopher Dini. Luke la scorsa stagione a Terni, è uno specialista dei rimbalzi e grazie al suo atletismo è in grado di infiammare il pubblico con spettacolari schiacciate. Luke è laureato in management sportivo.

"Credo che per me sia una grande opportunità e spero di diventare più forte partita dopo partita. Darò sempre il massimo per la squadra e i tifosi".