Boccette A1, Bussecchio e Manuel se ne vanno a braccetto. Capitan Bagati vola

Rimini

| 14:04 - 28 Settembre 2019

La squadra del Capitan Bagati.

Nella quarta giornata del campionato regionale di serie A1 di boccette a squadre trofeo Gorina Panni solo due squadre si confermano vittoriose: i detentori del titolo B.T. Bussecchio e della stella Manuel Caffè Bocciofila s’involano in vetta alla classifica con due lunghezze si vantaggio sul Leon D’Oro Molinella e sul Circolo dello Sport. Perde contatto Clai Sasso Morelli sconfitto per la prima volta dal Birra di Paolino Riccione. Bottino grosso per Capitan Bagati Bellaria e Bbzo Cafè Villanova.Il campionato è seguito dalla rubrica sportiva "IL PALLINO BLU" su Teleromagna Canale 14 ogni giovedì alle ore 17,00 e 24,30 con repliche venerdì ore 24,00, su Teleromagna Canale 74 giovedì alle ore 13,00 e 19.00 e sabato ore 17,00, Visibile on line, link video, su www.teleromagna.it . Allegato foto del Capitan Bagati Bellaria GIOVEDI' 3 Ottobre di nuovo tutti in campo per la quinta giornata.

Tabellini

Clai Sasso Morelli - Birra di Paolino Riccione 2-4 (p.t. 1-2)

Molinaro L. e Sandri A. vs Santoni A. Iamine F. 77 - 83, De Antonis A. vs Marchini F. 110 - 54, Bagli S. e Cantelli W. vs Manduchi M. e Barbanti P. 50 - 80, Zanelli R. vs Felici P. 111 - 97, Turroni L. vs Donati A. 78 - 105, Brusa M. vs Quieti S. 47 - 100.

Leon D'Oro Molinella - Andrea Costa Carpi 4-2 (p.t. 3-0)

Scarselli A. e Dolzani G.L. vs Baraldi e Raggi 80 - 59, Messori A. vs Zaccaria F. 100 - 47, Vitelli P. e Monti A. vs Gavioli D. e Golinelli S. 84 - 21, Corradini F. vs Andreotti 105 - 70, Pinardi A. vs Lugli A. 50 - 102, Cardinali L. vs Panzeri A. 74 - 106.

B.T. Bussecchio - La Cantonese 5-1 (p.t. 3-0)

Versari L. e Lolli E. vs Iaccarino M. Vezzalini S. 83 - 63, Minoccheri I. vs Camellini G. 101 - 42, Batani R. e Calubani D. vs Ghelfi F. e Bondavalli C. 84 - 48, Rosa E. vs Copelli S. 93 - 103, Ricci D. vs Bovo T. 104 - 46, Protti C. vs Pavarotti A. 101 - 72.

Grand Hotel Palazzo T.V. - Pronto Poster 7Crociari 4-2 (p.t. 2-1)

Alpi L. e Bandini A. vs Casadei S. e Foiera M. 81 - 37, Corbetta A. vs Cicognani B. 89 - 103, Nanni S. e Bonini M. vs Ricci F. e Taioli J. 81 - 32, Cicali M. vs Bassenghi R. 102 - 57, Galli A. vs Fabbri M. 74 - 102, Leonardi C. vs Magnani J. 101 - 83.

Manuel Caffè Bocc. - President Park Ronco 4-2 (p.t. 2-1)

Zoffoli M. e Stella A. vs Romualdi R. e Sacchetti G. 58 - 86, Cristofori V. vs Bartolini C. 100 - 63, Bacci A. e Cortecchia D. vs Fantini M. e Cacciatore G. 82 - 71, Sandrini C. vs Grafieti C. 103 - 35, Naldi G.L. vs Tricomi S. 101 - 86, D'Ambra L. vs Ferri F. 84 - 100.

Capitan Bagati Bellaria - Cava Rivalta Forlì 6-0 (p.t. 3-0)

Teodorani L. Della Chiesa S. vs Mariotti E. e Zoffoli F. 80 - 73, Spadoni C. vs Riciputi M. 100 - 95, Vincenzi C. e Funghetti M. 84 - 42, Galiandro R. vs Padovani G. 102 - 33, Patrignani M. vs Solfrini M. 100 - 69, Barducci G. vs Versari P.A. 103 - 60.

Circolo dello Sport Ravenna - L'Artista Caffè Argenta 4-2 (p.t. 2-1)

Gamboni P. e Grilli M. vs Melideo D. e Morini D. 46 - 86, Molduzzi L. vs Vassura M. 100 - 83, Benedetti F. e Cardellini S. vs Camprincoli S. e Ravaglia L. 100 - 79, Nadery A. vs Ambrosecchia V. 101 - 77, Gasperini C. vs Giustiniani F. 89 - 100, Mini L. vs Bacchilega G. 102 - 76.

Tex Master Novellara - Caserme Rosse Bologna 2-4 (p.t. 2-1)

Beneventi L. e Gianpellegrini vs Luccarini L. e Buganè F. 80 - 37, Gavioli D. vs Soprani A. 100 - 58, Baraldi D. e Catellani G. vs Alvisi V. e Emeri F. 15 - 80, Lugli A. vs Zanna R. 33 - 101, Gualandri C. vs Bozzoli M. 72 - 100, Bussei S. vs Bongiovanni D. 78 - 100.

BBZO Cafè Villanova - Scaviansaloni Codifiume 6-0 (p.t. 3-0)

De Carli L. e Cillani M. vs Zanardi B. e Ansaloni D. 80 - 42, Franchini G.L. vs Morelli M. 108 - 64, Minguzzi P.P. e Ancarani D. vs Romualdi M. e Visentin F. 83 - 45, Laghi S. vs Giulianelli I. 103 - 34, Verlicchi R. vs Draghetti L. 109 - 66, Dalmonte A. vs Sgargi D. 100 - 46.

Classifica

B.T Bussecchio, Manuel Caffè Bocciofila Imola punti 12, Leon D'Oro Molinella, Circolo dello Sport punti 10, Clai Sasso Morelli punti 9, Capitan Bagati punti 8, Grand Hotel Palazzo Taverna V., BBZO Cafè Villanova punti 7, President Park Ronco punti 6, Scaviansaloni Codifiume, Birra di Paolino Riccione, Caserme Rosse BO punti 4, Pronto Poster Settecrociari, Camo Mavis Cantonese punti 3, Tex Master Novellara punti 2, Andrea Costa Carpi punti 1, L'Artista Caffè Argenta, Cava Rivalta Forlì punti 0.