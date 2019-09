Verucchio a colori: tutti al parco degli Ulivi con i bambini a disegnare

Eventi

Babbo, mamma, nonno o nonna, mi portate a dipingere?". "Ma dove?". Facile facile, non serve neppure utilizzare Google Maps: al Parco degli Ulivi di Villa Verucchio. Un'esperienza gratuita, di creatività all'aperto e colorata.

Basta un plaid, un cappello da sole, alcune matite, colori e pennelli. E tanta voglia di cimentarsi con il disegno, o semplicemente un po' di curiosità. "Possono partecipare tutti senza prenotazione e gratuitamente. - spiega Barbara Pianini, l'organizzatrice dell'evento e pittrice - Sono pronta a distribuire piccoli consigli agli aspiranti disegnatori e vivere assieme una nuova esperienza!".

Patrocinata dal Comune di Verucchio, "Verucchio a colori" (questo il titolo della interessante iniziativa) è in programma sabato 28 settembre dalle ore 15.30 al Parco degli Ulivi di Villa Verucchio. Per ulteriori informazioni, si può contattare il tel. 339.8026116. Barbara Pianini - che in inverno ha già tenuto un corso di disegno presso il Centro Civico - è pronta con pennelli, idee e tanta voglia di realizzare disegni, illustrazioni colorando il pomeriggio.