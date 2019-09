Rimini Calcio, dura trasferta a Modena. Mister Cioffi: 'Giocarcela a viso aperto senza calcoli'

Sport

Rimini

| 13:15 - 28 Settembre 2019

Renato Cioffi in conferenza stampa alla vigilia di Modena Rimini.

Il Rimini è di scena domenica (17,30) al Braglia per affrontare i canarini del Modena: le due squadre hanno gli stessi 6 punti in classifica e il medesimo ruolino di marcia: una vittoria e tre pareggi, a fronte di due sconfitte (entrambe nell'unica partita vinta hanno battuto l'Imolese).

Il Modena gioca con lo stesso modulo dei biancorossi, il 3-5-2: “Giocheremo a specchio: ci saranno quindi tanti duelli individuali e cercheremo di vincerne il più possibile. Io da giocatore avrei sempre voluto giocare queste partite perché sono stimolanti – dice mister Cioffi - . Se i miei andranno in mezzo al campo battagliando ce la giocheremo fino alla fine e spero che finalmente un episodio possa andare a nostro favore visto che anche sui gol subiti non è che siamo stati molto fortunati.

Il tecnico commenta: “Affrontiamo un avversario tosto, in uno stadio importante e caloroso – spiega – ma questo deve essere uno stimolo e non farci paura. Sull'aspetto mentale dobbiamo crescere: contro il Gubbio la prestazione l'abbiamo fatta, ma dopo il vantaggio avremmo dovuto insistere per fare il raddoppio invece abbiamo sofferto l'abilità del Gubbio nel palleggio arretrando il baricentro. Ecco, la mia squadra deve capire che se giochiamo per speculare è la volta che perdiamo. La migliore difesa è l'attacco, non deve cadere in apprensione e non deve mollare mai fino al 95'. Comunque nelle ultime tre partite al di là dei risultati ho visto sempre delle prestazioni”.



Possibile qualche novità nello schieramento visto il tour de force di tre partite in otto giorni: a centrocampo dovrebbe esserci una volto nuovo Cigliano o Lionetti oppure addirittura entrambi. Rientra Nava sulla linea di difesa. Unico indisponibile Cozzari, infortunato. Ad Arlotti potrebbe essere concesso un turno di stop: “Arlotti viene da un lungo infortunio e comunque ha fatto due partite in tre giorni. Se ha recuperato bene. Vediamo” spiega il mister biancorosso.

CENA "CRESCERE INSIEME", RACCOLTI 2.500 EURO NETTI

Ammonta a 2.500 euro netti la somma raccolta martedì sera in occasione della cena di beneficenza organizzata, assieme al Consorzio Spiaggia Marina Centro, a favore degli amici dell’associazione “Crescere Insieme”.

Dal Rimini F. C. un grazie di cuore a tutti i partecipanti e a tutti coloro, che in qualsiasi forma, hanno contribuito alla buona riuscita della serata.