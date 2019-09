A Riccione un calcio a fair play ed etica: cinque società contro la Riccione Football's Future

Sport

Riccione

| 11:45 - 28 Settembre 2019

Educazione sportiva, sani principi ed etica sono alcuni dei termini richiamati in sede di presentazione dalla neonata Riccione Football's Future, sezione calcio della Polisportiva Riccione ed affiliata all'Atalanta. Slogan utili per provare ad accreditarsi velocemente sul territorio e richiamare attenzione. Ma la realtà dei fatti è bene diversa. Questa è l’accusa, in un comunicato congiunto, delle società Asar, Fya Riccione, Perla Verde, Rivazzurra e San Lorenzo.



“Da mesi questa società calpesta ogni regola di buon senso, di convivenza, mancando puntualmente di rispetto al lavoro di altre realtà. Sono ben 5 le società che hanno subito e subiscono comportamenti scorretti, irrispettosi e sostenuti da continue bugie.



Con protervia e sfacciataggine vengono avvicinati all'uscita di scuola o addirittura degli asili, genitori e bambini, gettando continuamente fango sul nostro operato perché, a detta della Riccione Football's Future, non saremmo all'altezza tecnicamente o addirittura incapaci di far crescere i bambini anche sotto il profilo comportamentale. Stessa prassi attraverso il contatto telefonico.



Un comportamento miserabile che non ha nulla a che fare con lo sport e che qualifica già di per sé la reale natura del progetto. Ma non è finita. Già nei mesi estivi più di 400 genitori di bambini, tra questi anche tesserati delle nostre società, si sono ritrovati iscritti, senza dare assolutamente alcun consenso, in chat dove continuamente si invitava e si invita a sostenere delle prove con questa società. Sarebbe opportuno che qualcuno ci spiegasse dove hanno preso quei numeri: un comportamento fuori da ogni regola sul rispetto della privacy ma prima di tutto irrispettoso verso i bambini e quei principi di buona educazione sportiva a cui ci si rifà sotto i riflettori.



Si predica bene, sotto l'egida di un club di serie A e si razzola male, anzi malissimo: addirittura si promettono provini (tra l’altro vietati dai regolamenti fino ai 12 anni) da sostenere per il grande salto, come se questa fosse la leva per incominciare a fare sport. Per noi il calcio è altro: condivisione di una passione, amicizie, divertimento e sano agonismo.



E che nessuno provasse a smentire, minimizzare o a far cadere la responsabilità su pochi di quanto accade da mesi perché i comportamenti sono figli di una regia e di un obiettivo fin troppo chiaro: crescere in fretta, fare numeri e farlo senza alcun scrupoli.



Se ben 5 società del territorio (le 4 storiche di Riccione ed una di Rimini) hanno subìto i medesimi attacchi e sentono il dovere di prendere una posizione pubblica significa che il bicchiere è colmo. Una cosa di questo tipo non si era mai vista.



Si tratta di un azzardo pianificato per bruciare le tappe ad ogni costo, incurante del fair play e delle regole basilari del rispetto reciproco tra società. Come tacere davanti a chi incomincia un percorso imboccando scorciatoie fatte di malevolenze e attacchi? Per costruire un settore giovanile non bastano mostrine, conferenze stampa e fango servono piuttosto tempo, serietà, passione, costanza e rispetto reciproco. Tutto il resto non ha nulla a che fare con lo sport, il fair play e l'etica”.