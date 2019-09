Attraversa sulle strisce a Santa Giustina e viene investita: muore dopo due mesi di agonia

Cronaca

Rimini

| 10:07 - 28 Settembre 2019

Le strisce pedonali sulla via Emilia a Santa Giustina.

Era stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali a Santa Giustina, all'inizio del paese lato Rimini. L'incidente si era verificato nel pomeriggio di venerdì, 12 luglio, a pochi metri dalla sua abitazione: non ce l’ha fatta Mafalda De Nicolò, 81 anni, che si è spenta giovedì dopo una lunga agonia.

Una morte che riporta l’attenzione all’annosa situazione stradale della zona: da anni i residenti denunciano la pericolosità, per i pedoni, dell’attraversamento su strisce pedonali poco visibili, su una statale, senza marciapiedi. Si era sollecitata infatti l’installazione di un autovelox che limitasse perlomeno la velocità dei veicoli in transito, e di un semaforo su chiamata per l’attraversamento pedonale, i cui lavori sono in corso.



