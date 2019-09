Rimini Calcio, al Braglia di Modena il debutto della maglia a scacchi

Sport

Rimini

| 18:06 - 27 Settembre 2019

Domenica esordio della maglia a scacchi.



Domenica, in occasione della sfida con il Modena in programma allo stadio "Braglia", il Rimini scenderà in campo con la casacca a scacchi, la maglia biancorossa più amata dai tifosi riminesi.

Il debutto della divisa storica, contrariamente alle intenzioni del Rimini F. C. che avrebbe voluto avvenisse al "Romeo Neri", non è stato possibile in occasione della gara casalinga con il Gubbio in quanto la formazione umbra si è presentata munita di due casacche (la terza non è obbligatoria): quella rossoblù e quella bianca con la quale è poi scesa in campo. Divisa, purtroppo, cromaticamente incompatibile con la prima maglia del Rimini.

RITIRO ABBONAMENTI Il Rimini F. C. comunica che sono a disposizione tutti gli abbonamenti relativi alla stagione 2019-20, sia quelli sottoscritti allo stadio che da Pruccoli.

La prossima settimana le tessere potranno essere ritirate, come di consueto nell’ufficio del “Romeo Neri” posto sotto la Tribuna Centrale, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, il sabato dalle 10 alle 12

Si rammenta che per il ritiro sarà necessario presentarsi con il foglio provvisorio rilasciato al momento della sottoscrizione e si sollecitano gli interessati a ritirare la propria tessera al più presto, a breve infatti non sarà più possibile entrare allo stadio con il documento provvisorio.