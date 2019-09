Calcio C, salta anche la panchina dell'Imolese: arriva Gianluca Atzori

Sport

Rimini

| 17:23 - 27 Settembre 2019

Gianluca Atzori, neo tecnico dell'Imolese.





Mentre la Feralpi Salò individua in Nanu Galderisi il sostituto di mister Zenoni (avrebeb battuto la concorrenza di Alessandro Calori e di Giovanni Colella mentre Pierpaolo Bisoli avrebbe rifiutato dopo i primi contatti), salta anche la pachina dell’Imolese. Al posto di Federico Coppitelli arriva Gianluca Atzori. Insieme al tecnico ingaggiato il preparatore atletico Carlo Simionato, ex gloria dell’atletica leggera e uomo fidato del nuovo mister. Atzori domenica sarà in panchina della trasferta di Cesena. Atzori era inattivo dop aver allenato per un periodo la Pro Vercelli (esonerato).