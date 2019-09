Rimini Calcio, su un portale di inserzioni annuncio di selezione giovani calciatori. La diffida del club

Sport

Rimini

| 16:54 - 27 Settembre 2019

Sabato alle ore 15 al Romeno Neri la Berretti del Rimini affronta il Modena.





In merito a un fantomatico annuncio apparso su un noto portale di inserzioni, circa una non meglio precisata selezione di giovani atleti, al termine del quale si invitano gli interessati a inviare il proprio curriculum a segreteria@riminifc.it, la società biancorossa comunica quanto segue: il Rimini F. C. non ha mai organizzato la suddetta selezione, dunque la società è del tutto estranea alla vicenda tutte le comunicazioni del Rimini F. C. avvengono esclusivamente attraverso i canali ufficiali il Rimini F. C. diffida chiunque dall’usare impropriamente il proprio nome e i propri riferimenti, dovendo diversamente procedere a tutela della società nelle competenti sedi.



SETTORE GIOVANILE Si comincia sabato con la Berretti di mister Giordano Cinquetti che, al "Romeo Neri", ospiterà il Modena. Fischio d'inizio alle ore 15. Sempre domani, ma alle 15.30, l'Under 13 di mister Massimo Finotti sarà di scena nella tana del Carpi.

Domenica, alle ore 11, toccherà all'Under 14 di mister Lorenzo Magi andare a far visita ai biancorossi emiliani. Sempre domenica la doppia sfida in trasferta sul campo della Carrarese che vedrà impegnate le formazioni Under 15 e Under 17. I ragazzi di mister Matteo D'Agostino scenderanno in campo alle ore 12.30, la formazione di mister Lele Vanni giocherà invece alle ore 15.