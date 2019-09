Basket B, RBR domenica al debutto al Flaminio (ore 18) contro la Goldengas degli ex Crabs

Sport

Rimini

| 16:34 - 27 Settembre 2019

Un'azione sotto canestro di RBR.



Domenica (ore 18) al Flaminio scatta il campionato di serie B di basket. RBR vuole recitare un ruolo da protagonista con primo obiettivo i playoff (le prime otto) consolidandosi nel torneo cadetto. Ma mai dire mai...

Il primo ostacolo è la Pallacanestro Goldengas Senigallia allenata dal riconfermato coach Stefano Foglietti. Un team già affrontato con successo in amichevole il 4 settembre. Lo scorso anno Goldengas fu la rivelazione del girone C piazzandosi al sesto posto e uscendo poi ai playoff al primo turno contro Salerno. La squadra è mediamente giovane e il suo valore si vedrà strada facendo. Il giocatore storico è il lungo Mirco Pierantoni, classe 1981, alla sua 17esima stagione col Senigallia. Uno dei punti forti è il tiratore Giacomo Gurini, guardia con punti nelle mani, già a Crabs in Legadue dal 208 al 2011. Un altro ex Crabs (stagione) della retrocessione in C) è la guardia ala Matteo Caroli, già a Lugo e con esperienze in B. Proviene dalla Leonessa Brescia in serie A1.

Un altro rinforzo è il giovane Edoardo Moretti, ala pivot, nella scorsa stagione nel roster della NPC in serie A2, per poi trasferirsi a metà stagione allo Spezia Basket in serie C Silver.

Nella sedicesima edizione del torneo “Mare nel canestro” ha battuto in finale 93-73 l’Aurora Basket Jesi, dopo aver battuto il Porto Sant’Elpidio. Volti nuovi il play guardia 1999 Antonio Valentini, ex Jesi, e l'ala 1995 Filippo Cicconi Massi che torna a Senigallia dopo il triennio a Fossombrone.

POSTICIPO La prossima partita di RBR contro Teramo in programma prevista per domenica 6 ottobre alle ore 18 è stata posticipata a mercoledì 6 novrembre alle ore 18 per l'assenza di un giocatore convocato nella Nazionale 3vs3.