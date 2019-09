Spaccio droga a Misano, pusher arrestato dopo il pedinamento

Cronaca

Rimini

| 14:17 - 27 Settembre 2019

Controlli carabinieri.

Un 39enne riminese è stato arrestato dai Carabinieri di Misano Adriatico alle 22.30 di ieri, giovedì 26 settembre. Un'operazione nell'ambito delle attività di contrasto all'attività di spaccio che è sfociata nell'osservazione, controllo e pedinamento dell'uomo. Nel momento in cui i Carabinieri sono intervenuti, a Misano, il giovane è stato trovato in possesso di cocaina. Dodici dosi, quelle sequestrate al termine delle perquisizioni personale e domiciliare. Il 39enne è stato così arrestato e processato per direttissima nella mattinata di venerdì 27 settembre.