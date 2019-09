Ubriaco e molesto semina scompiglio in una sala scommesse e reagisce ai carabinieri

Cronaca

Morciano

| 14:11 - 27 Settembre 2019

Momenti di concitazione alle 20.30 di ieri, giovedì 26 settembre, in una sala giochi di via Roma a Morciano di Romagna. Un 32enne albanese, in evidente stato di alterazione psicofisica per l'assunzione di droga o alcol, ha iniziato a disturbare gli altri avventori. I Carabinieri, intervenuti sul posto, gli hanno chiesto i documenti per identificarlo.

A quel punto il 32enne ha iniziato a dare in escandescenze, offendendo i Militari e assumendo un atteggiamento aggressivo. Bloccato, è stato arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.