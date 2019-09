Basket C Silver, Titans vincenti nel test di Riccione

Sport

Repubblica San Marino

| 13:56 - 27 Settembre 2019

Il coach dei Titans Padovano.



Buon test per la Tiss’ You Care San Marino contro i Dolphins Riccione. La squadra di coach Padovano, in trasferta nell’impianto di via Forlimpopoli, ha messo insieme una partita interessante sotto diversi punti di vista.

Nel primo quarto a imporsi sono i padroni di casa, con i Titans non al meglio dal punto di vista difensivo (20-19). I numeri, ma anche le risultanze dal campo, dicono che invece nel secondo parziale le cose sono migliorate: Riccione anziché 20 punti ne segna 10, i nostri hanno modo di sorpassare e vanno all’intervallo sopra di 8 con la produttività dell’attacco che è rimasta costante e invariata rispetto al primo periodo (30-38). Anche nel terzo quarto la corazza difensiva della Tiss’ You Care lascia passare poco o nulla, col divario che si allarga fino ad arrivare al 42-57 del 30’. A briglie sciolte il quarto periodo, con i nostri a controllare e a chiudere il match sul 63-72.

Gli impegni agonistici sono alle porte, lunedì l’Under 18 giocherà al Multieventi alle 19 con Roseto.



DOLPHINS RICCIONE – TISS’ YOU CARE SAN MARINO 63-72

TISS’ YOU CARE: Flan 7, Palmieri 4, Raschi 12, Macina 2, Squarcia 4, Buzzone 2, Ugolini 8, Felici 13, Semprini 11, Gaspari 3, Saponi 6, Torelli. All.: Padovano.

Parziali: 20-19, 30-38, 42-57, 63-72.