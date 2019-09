Stalking verso l'ex moglie, 41enne riminese condannato a più di un anno di reclusione

Cronaca

Rimini

| 12:57 - 27 Settembre 2019

Carabinieri di Rimini (foto di repertorio).

Venerdì mattina (27 settembre) i Carabinieri di Rimini hanno rintracciato e arrestato un 41enne riminese, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti. Sul suo capo un ordine di esecuzione per la carcerazione: deve scontare pena detentiva di un anno, un mese e quindici giorni di reclusione a seguito di sentenza passata in giudicato. E' stato riconosciuto colpevole dei reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, commessi ai danni dell'ex moglie tra il 2017 e il 2018. Il 41enne si trova ora recluso al carcere dei Casetti di Rimini.