Cronaca Rimini | 12:51 - 27 Settembre 2019 Auto della Polizia (foto di repertorio). Un 27enne di origine straniera, nato a Cattolica, è stato arrestato ieri (giovedì 26 settembre) dalla Squadra Mobile della Polizia di Rimini. Il giovane era latitante dal 9 agosto scorso: nei suoi confronti era stato emesso un provvedimento per la carcerazione, dovendo scontare pena di 3 anni e 4 mesi per spaccio di stupefacenti e rapina. La Mobile lo ha rintracciato in un residence di Rimini e lo ha arrestato.