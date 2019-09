Basket in carrozzina B, Riviera Rimini a Verona in un quadrangolare

Sport

Rimini

| 12:49 - 27 Settembre 2019

Una fase di gioco al torneo di Verona.





Il Riviera Basket Rimini giocherà domenica 29 settembre un importante quadrangolare: il 2° Memorial LUCIANO CATTAFESTA ad Isola della Scala (Verona) contro avversarie di pari livello: ICARO BASKET BRESCIA, ALBATROS TRENTO, OLIMPIC BASKET VERONA.

Tutto in una giornata alla massima velocità: pima la sfida ai bresciani di Icaro Basket al mattino e poi, in base al risultato la finale nel pomeriggio.

Il Riviera Basket Rimini, al terzo anno consecutivo del campionato Nazionale di serie B girone A (Nord Ovest), ha ripreso gli allenamenti dai primi di settembre confermando la formazione dello scorso anno potenziata dal nuovo allenatore-giocatore Angelo Loperfido che avrà la maglia numero 4.Nella formazione di quest’anno entra anche un giovanissimo esordiente: Antonio D'Aietti, anno 2000 che vestirà la maglia numero 55. Condizione ideale sarebbe poter contare su di un ulteriore innesto sotto canestro e per questo prosegue intensa la ricerca di sostenitori generosi che vogliano contribuire a finanziare questo campionato che Riviera Basket vuole affrontare da protagonista facendo leva sulle notevoli capacità del suo nuovo allenatore-giocatore che ha portato sia le novità che le giuste sollecitazioni per ottenere il massimo dall’esperienza acquisita sul campo da tutti i giocatori al terzo anno agonistico.

In ogni caso il coach Angelo Loperfido non nasconde notevoli ambizioni ed ha già indicato la via alzando parecchio l’asticella. Giusto così, grandi obiettivi portano a grandi risultati, poi se dovesse arrivare qualcuno in più ne vedremo delle belle.

Gli intensissimi allenamenti che si svolgeranno alla palestra CARIM il martedì ed il giovedì dalle 19:30 alle 21:30 per tutta la stagione

La formazione 2019/20 è così composta: #4 Angelo Loperfido, #6 Giuliano Bonato, #7 Mirco Acquarelli, #8 Alessandro Ubaldi, #9 Miscel Forgione, #10 Raik Adil, #11 Giuseppe Di Pietro, #14 Tatyana Gema Rodriguez, #15 Stefano Martinini, #19 Michele Storoni, #21 Andrea Rossi, #55 Antonio D'Aietti, #83 Andrea Gardini.