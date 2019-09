Nuovo punto per atterraggio per l'elisoccorso a Morciano

Attualità

Morciano di Romagna

| 11:55 - 27 Settembre 2019

Eliambuanza.

Un punto di atterraggio per l’elisoccorso in funzione 24 ore su 24, per un pronto intervento immediato non solo nel territorio della Valconca ma nell’intero distretto sud della provincia. Lunedì, a seguito Consiglio comunale, la Giunta del sindaco Ciotti farà scattare il via libera alla realizzazione di una nuova importante postazione in grado di servire l’eliambulanza del 118 impegnata in operazioni di soccorso. Nei mesi scorsi si è tenuto un sopralluogo alla presenza dei tecnici dell’elisoccorso regionale e dei responsabili Ausl che, insieme ai funzionari del Comune, hanno individuato il luogo più idoneo alla realizzazione dell’opera. Esclusa la possibilità di utilizzare il campo sportivo in quanto luogo pubblico non adatto allo svolgimento delle operazioni in completa sicurezza.



L’area individuata, di proprietà del Comune, si trova in via Carducci. Il piccolo eliporto, che misurerà 10 metri per 10, sarà recintato e verrà dotato di apposita illuminazione per consentire l’atterraggio dei mezzi a qualsiasi ora del giorno e della notte.



Nella seduta di lunedì il Consiglio comunale approverà gli indirizzi che consentiranno agli uffici di predisporre gli atti necessari all’avvio dei lavori. Il 10 ottobre seguirà un ulteriore sopralluogo da parte del responsabile nazionale dell’elisoccorso. Ma non è tutto, perché la piazzola che verrà predisposta in via Carducci, forte delle sue dimensioni e delle dotazioni tecnologiche (luci led, anemometro, rilevatori di prossimità), consentirà l’atterraggio anche di velivoli di grandi dimensioni in dotazione alla Protezione Civile.