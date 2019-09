Rimini, finanziamenti per le scuole dell'infanzia, bando annuale per 320mila euro

Attualità

Rimini

| 10:29 - 27 Settembre 2019

Aula scolastica.

La Provincia ha approvato il bando annuale per l’erogazione dei finanziamenti ex L.R. 26/01 alle scuole dell’infanzia.

Il bando provinciale prevede un finanziamento complessivi di c.a. 320mila euro, destinati alle scuole dell’infanzia sia pubbliche che private. Tramite apposite intese tra Regione ed Enti Locali con le Associazioni delle scuole dell'infanzia paritarie private infatti queste ultime sono coinvolte a pieno titolo nel processo di miglioramento complessivo dell’offerta, da attuarsi mediante progetti di innovazione del contesto, del rapporto educativo e delle prestazioni offerte. Una parte significativa dei finanziamenti è inoltre destinata a sostenere i Comuni di piccole dimensioni e le scuole dell’infanzia private che si dotino della figura del Coordinatore Pedagogico. Il termine per la presentazione delle domande di contributo è fissato al 5 novembre, per progetti/azioni da realizzarsi nel corso dell’anno scolastico 2019/20.



“Nella nostra provincia - sottolinea la consigliera delegata alla programmazione scolastica Alice Parma - esiste un sistema integrato pubblico/privato di scuole dell’infanzia che sono complessivamente in grado di soddisfare la domanda delle famiglie. Un’offerta che non è solo generalizzata, ma anche di qualità. E questo grazie anche alle politiche regionale e provinciale che da anni puntano ad arricchire l’offerta didattica e a promuovere azioni che favoriscano l’inclusione dei bambini con bisogni speciali, la continuità educativa, l’attenzione al contesto e il sostegno alla genitorialità.”