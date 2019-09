Cattolica piange la scomparsa dell'imprenditore Carlo Delmagno

Attualità

Cattolica

| 20:04 - 26 Settembre 2019

L'uscita del feretro dalla chiesa di Spio di Cattolica.

Nel pomeriggio di giovedì 26 settembre, si sono svolti i funerali di Carlo Delmagno di Cattolica, titolare dell'azienda Arda Service con sede a Misano Adriatico in Via Nazionale Adriatica. Arda Service con 24 dipendenti dispone di un'ampia gamma di servizi che spazia dalla manutenzione impianti di riscaldamento all'installazione di prodotti Dm Europe. L'azienda si occupa dell'assistenza completa di caldaie e centrali termiche, sistemi di condizionamento ad uso privato ed aziendale e assistenza per prodotti Dm Europe per il trattamento delle acque. Oltre ai 24 dipendenti che operano esternamente per le manutenzioni, dà lavoro ad altri 12 impiegati negli uffici interni all'azienda.

Carlo Delmagno, colto da una brutta malattia, si è spento all'età di 71 anni, lascia la moglie Bruna, i figli Paolo, Marco ed Elena. All'omelia, officiata nella chiesa di S.Pio a Cattolica, hanno assistito oltre trecento persone tra parenti, dipendenti, amici e tanti colleghi imprenditori.



Amato Ballante