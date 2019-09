Calcio C, per Rimini e Modena stessa striscia di risultati: l'unica vittoria a spese dell'Imolese

Sport

| 20:01 - 26 Settembre 2019

L'attaccante del Rimini Federico Gerardi in dribbling.

E' Andra Bordin della sezione di Bassano de Grappa (Cortinovis-Agostino) l'arbitro di Modena - Rimini di domenica prossima (ore 17,30). Le due squadre appaiate a 6 punti hanno curiosamente lo stesso curriculum: una vittoria, due sconfitte e tre pareggi e l'unico successo per entrambe le squadre è arrivato ai danni dell'Imolese (quella dei canarini in trasferta). Una partita da vincere per la squadra di Zironelli che subisce poco (5 reti), ma segna anche poco (4 gol, ma l'ex Imola Rossetti ha realizzato tre reti di fila). La piazza soffre l'exploit dei cugini della Reggiana dove è approdato come ds Doriano Tosi e tra i soci forti c'è Romano Amadei, uscito di scena in estate dal Modena. Nel mirino anche alcune scelte del tecnico Zironelli: i tifosi vorrebbero titolari Ferrario, Duca e l'under Rabiu, tre dei cinque riconfermati della stagione scorsa (gli altri sono il veterano difenore Perna e Boscolo Papo). Insomma, l'unico modo per ritrovare il sorriso sono i tre punti. Ma questo vale anche per il Rimini, che però giocando in trasferta accetterebbe di bion grado anche un bel pareggio. Insomma, sarà una partita tosta sotto l'aspetto caratteriale, in una cornice - il Braglia - di categoria superiore.



PREVENDITA E' attiva la prevendita. I biglietti possono essere acquistati on-line collegandosi al sito Vivaticket (www.vivaticket.it) o nei seguenti punti vendita:

Tabaccheria Pruccoli: viale Vespucci 69, Rimini (0541.27656)

Tabaccheria Romani: via Popilia 5, Rimini (0541.742702)

Tabaccheria della piazza: via Molari 10, Santarcangelo (0541.625407)

Santarcangelo Eventi: via Pascoli 22, Santarcangelo (0541.622318)

Free Shop c/o Centro Atlante: via Tre Settembre 17, Dogana – Repubblica di San Marino (0549.905767)

I residenti nella provincia di Rimini potranno acquistare in prevendita, entro le ore 19 di sabato 28 settembre, i tagliandi del settore Curva Ospiti al costo di € 15 + € 1.50 di diritti e Tribuna Coperta EF al costo di € 25 + € 1.50 di diritti.