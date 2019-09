Lions Club, Circolo Nautico e Fondazione Marconi donano un cane guida completamente addestrato ad un giovane non vedente

Attualità

Cattolica

| 17:25 - 26 Settembre 2019

Donato un cane guida ad un giovane non vedente.

Nemmeno il meteo incerto (con una vigilia dell’evento ‘bagnata’ dalla pioggia) è bastato a fermare la XI edizione del trofeo Lions Guglielmo Marconi e la XX edizione del trofeo ‘Città di Cattolica’, andate in scena domenica scorsa nel mare di Cattolica. Ben 29 gli equipaggi, provenienti da Emilia – Romagna e Marche, che si sono dati appuntamento nella Regina, dando vita ad una bella giornata di sport e solidarietà. Combattutissima la gara andata in scena nelle acque antistanti il porto cattolichino: nonostante lo spirito ‘amichevole’ della veleggiata, infatti, i partecipanti non si sono affatto risparmiati, emozionando e lasciando a bocca aperta il pubblico assiepato lungo le banchine della darsena.

L'imbarcazione ‘Lupamaro’ di Stefano Florio (Assonautica Pesaro) si è aggiudicata il Trofeo "Città di Cattolica" e il Trofeo "Lions G. Marconi" per essersi classificatasi prima nella classe più numerosa. La classifica in tempo reale ha visto primeggiare ‘Cippalippa’ di Fabrizio Boromei, mentre il premio speciale della Fondazione Marconi è andato all’imbarcazione Lions ‘Lore’ di Matteo Forni. Menzione d’onore per l’imbarcazione ‘Kidogo III’, dell’armatore Enzo Geminiani, con a bordo i bambini della scuola vela del Circolo Nautico di Cattolica, vincitori nella classe E. La competizione si è svolta senza intoppi grazie alla supervisione e all’assistenza in mare garantita, come di consueto, dallo staff del locale Circolo Nautico, che si è occupato anche di organizzare il momento conviviale (a base di porchetta e vino) che ha chiuso in allegria la giornata.

Un’iniziativa, quella svoltasi domenica, che riconferma il suo valore solidale. Anche quest’anno, infatti, Circolo Nautico, Fondazione Guglielmo Marconi, insieme a 36 Lions Club e 2 Leo Club dei distretti 108 Tb e A, in rappresentanza di quasi tutta l’Emilia – Romagna, hanno unito le forze per la realizzazione del consueto ‘service’ benefico abbinato alla veleggiata. Quest’anno i fondi raccolti sono serviti alla donazione di un cane guida completamente addestrato a favore di un giovane non vedente. La cerimonia di consegna si è svolta domenica scorsa a margine della competizione. Erano presenti il presidente onorario del Circolo Nautico Tullio Badioli, il vice presidente Daniele Verni, il presidente del comitato di regata Ezio Angelini (Lions Club Valle Del Conca e Morciano), Giulio Magi (distretto Lions 108 Tb), Anna Ardizzoni (Lions Club Argelato San Michele), il vice sindaco di Cattolica Valeria Antonioli, insieme ai governatori e ai rappresentanti dei Lions Club.