Rapinatore arrestato, dovrà scontare tre anni e nove mesi di reclusione in carcere

Cronaca

Rimini

| 16:21 - 26 Settembre 2019

Nelle prime ore di giovedì mattina (26 settembre) i Carabinieri della Stazione di Rimini Miramare, nel corso del quotidiano servizio di controllo del territorio, hanno rintracciato e arrestato un 40enne rumeno, da anni residente a Rimini, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, in ottemperanza a un ordine di esecuzione per la carcerazione, dovrà scontare tre anni e nove mesi di reclusione, a seguito di sentenza di condanna passata in giudicato. Il 40enne è stato riconosciuto colpevole di una rapina commessa a Bologna nell'aprile 2017 e si trova ora recluso al carcere dei Casetti di Rimini.