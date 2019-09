Treni Rimini-Cesena, carrozze insufficienti: gli studenti rimangono a piedi

Attualità

Rimini

| 16:13 - 26 Settembre 2019

La Giunta intervenga su Trenitalia affinché sia migliorato e rafforzato il servizio ferroviario sulla tratta Rimini-Cesena, in modo da garantire agli studenti diretti alle scuole superiori di Cesena un trasporto adeguato ed efficiente. Lo chiede Lia Montalti (Pd) in un’interrogazione.



Il consigliere del Pd evidenzia come spesso il treno regionale utilizzato dagli studenti dei due Comuni per recarsi a scuola, quando è pieno, chiuda le porte e ne lasci molti a terra, impedendo loro di arrivare in orario, dato che il treno regionale successivo passa alle ore 10.55.



Di qui l’iniziativa della dem, che non manca di ricordare come, grazie agli ingenti investimenti della Regione, nel periodo 2011-2017 i pendolari che ogni giorno salgono sui treni del servizio ferroviario regionale siano passati da 114 mila a 205 mila (+79,8%).