Un evento revival del Velvet e mercatino vintage: rinasce così l'area ex magazzini Enel di Rimini

Attualità

Rimini

| 15:34 - 26 Settembre 2019

Matrioska nell'area magazzini Enel (maggio 2018).

L’evento che ha fatto rinascere gli spazi abbandonati di Rimini si dedica ora anche a dare nuova vita agli oggetti e alle passioni di una volta: questo fine settimana infatti Matrioska Lab Store lancia ‘Gomma - Vintage & Second Hand Market’, due giorni dedicati a espositori vintage e artigiani retrò nell’area degli ex magazzini Enel di via Destra del Porto.



Per tutte le giornate di sabato 28 e domenica 29, i capannoni in disuso da oltre vent’anni dell’ex Enel, che proprio Matrioska Lab Store aveva riaperto per la prima volta nel maggio 2018, rivedranno la luce grazie a più di venti selezionati espositori, a una ricca offerta di food truck e a tutta una seria di attività che vogliono trasformare Gomma in una vera e propria macchina del tempo: dagli show di pattinaggio su 4 ruote ai corsi di skateboarding, fino ad arrivare a una grande festa nella serata di sabato quando per una notte rivivrà il mitico Velvet, lo storico locale rock di Rimini.



“Abbiamo voluto esplorare il tema del vintage, in collaborazione con un’importante realtà locale del settore come Pelorosso, perché crediamo che, insieme alle produzioni artigianali che sosteniamo da più di otto anni, il riutilizzo sia una delle forme più sostenibili di consumo, praticamente a impatto zero- spiegano Carlotta Frenquellucci e Roberto Biondi, gli organizzatori di Gomma-. Come da nostra abitudine intorno a un’idea abbiamo voluto costruire un evento da vivere tutta la giornata, un tuffo nel passato senza però cadere nella sterile nostalgia”.



Insieme a espositori vintage che arrivano da tutto il centro e nord Italia- compreso Lazzaro, il progetto di vintage sociale di Caritas Rimini- e a una selezione degli artigiani di Matrioska che più si concentrano sullo stile retrò, a Gomma sono in programma tra sabato e domenica show e lezioni di pattinaggio su quattro ruote con Rinascita Sport Life Rimini, una scuola di skateboarding con tanto di rampa con Skateboard Riccione, l’esibizione del freestyler su due ruote Luca Contoli, un ‘campetto’ da basket vecchio stile e tutta una serie di altre attività che strizzano l’occhio agli anni ‘80 e ‘90.



Sabato a partire dalle 19 e fino alle 24 la macchina del tempo di Gomma fa rivivere per una sera il Velvet, il rock club iconico di Rimini: in consolle si alterneranno alcuni dei più storici dj del locale, mentre un market vintage metterà in vendita vecchi gadget e memorabilia del locale e il fotografo Chico De Luigi scatterà ritratti. Domenica dalle 18.30 spazio alla musica dal vivo con Darma e il Reverendo che si esibiranno in un concerto dai toni vintage.



Agli ex Magazzini Enel, nell’idea di un evento da vivere per tutto il giorno, non manca una ricca offerta gastronomica, forte di otto diverse proposte che spaziano dagli hamburgher ai dolci, passando per il vegano e i passatelli da passeggio. Ad accompagnare il pubblico per entrambe le giornate e le serate Birra Amarcord, partner dell’evento con la classica Gradisca e con la linea ‘da strada’ Bad Brewer.





Informazioni



Sabato 28 e domenica 29 settembre, dalle 19 alle 21Ex Magazzini Enel, via Destra del Porto 57, RiminiIngresso: 4 euro, valido per entrambe le giornateSabato sera dalle 19 alle 24 Gomma reload Velvet, dalle 21 ingresso libero