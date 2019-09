Rimini, apre uno sportello per l'accesso al credito a piccoli imprenditori

Attualità

Rimini

| 15:07 - 26 Settembre 2019

Apertura sportello microcredito.

E' operativo, presso le sedi della Camera di commercio di Forlì-Cesena e Rimini, lo sportello unico territoriale dell'Ente Nazionale per il Microcredito. L'ente ha come obiettivo quello di favorire l'accesso al credito a piccoli imprenditori già attivi o per la creazione di nuove imprese. Lo sportello unico è quindi in grado di assicurare strumenti di microfinanza, assistenza tecnica, ricerca e formazione. "Le piccole imprese e le start-up rappresentano oltre il 94% delle realtà imprenditoriali attive sul nostro territorio - ricorda Alberto Zambianchi, presidente della Camera di commercio della Romagna -. Sono proprio queste imprese che trovano maggiori difficoltà a ottenere finanziamenti e l'apertura di questi nuovi sportelli renderà più facile la loro vita, offrendo opportunità di sviluppo e miglioramento tecnologico".