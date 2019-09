Basket C Silver, il giovane Pietro Ugolini nel roster dei Titans

Sport

| 14:07 - 26 Settembre 2019

Pietro Ugolini in azione.



In questo inizio di stagione, il roster della Tiss’ You Care San Marino che disputerà il campionato di C Silver si arricchisce di una presenza importante e di grande qualità. Si tratta di un ragazzo Repubblica conosciuto bene, un prodotto del territorio che, da giovanissimo, è partito per fare esperienza in società e ambienti importanti e di prestigio. È PIETRO UGOLINI, classe 2000, 19 anni da compiere in novembre. Per lui l’indimenticabile oro agli Europei Under 16 Division C nel 2015 e presenza anche in nazionale Under 18 e Senior. Pietro ha fatto parte del settore giovanile della Reyer Venezia dal 2014/2015 per poi passare alla Bertram Derthona nel 2018/2019.



Ugolini ha sposato con entusiasmo il progetto Titans e si sta già allenando per questo inizio di campionato agli ordini di coach Padovano. La società, consapevole del valore di Pietro, sarà sempre pronta a concedergli l’opportunità di giocare in campionati superiori qualora dovessero arrivargli offerte allettanti. A Pietro un grande “In bocca al lupo”: siamo molto contenti che faccia parte di questa nuova avventura.