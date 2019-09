Nuovo manto stradale e segnaletica: ripartono lavori in via Mazzini a Misano

Attualità

Misano Adriatico

| 14:07 - 26 Settembre 2019

Scorcio di via Mazzini a Misano.

Terminato il periodo estivo, riprenderanno in queste ore i lavori di riqualificazione di via Mazzini nel centro di Misano.

Si tratta di un’opera di manutenzione già prevista nel piano triennale delle opere e manutenzioni stradali dell’amministrazione comunale che ha coinvolto anche via Garibaldi e che ha visto la sistemazione fino ad ora dei sottoservizi e il rifacimento della pubblica illuminazione.

L’ultimo step che terminerà entro il mese di ottobre, prevede il rifacimento di tutto il manto stradale per l’intero viale e la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale.

Queste operazioni rientrano in una procedura avviata dall’amministrazione comunale nei mesi scorsi che si ponte un obiettivo molto importante: la sicurezza e i collegamenti con annessa accessibilità alla zona mare e di conseguenza agli operatori economici del centro.