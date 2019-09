Sempre più investitori scelgono Sotheby’s per acquistare immobili di lusso

Attualità

Nazionale

| 14:03 - 26 Settembre 2019

Ingresso sede Sotheby's.

Il mercato degli immobili di lusso è uno dei settori che in questi ultimi anni ha dimostrato tutta la sua solidità, accreditandosi come ambito d’investimenti per eccellenza e superando anche la profonda crisi del settore immobiliare innescatasi negli Usa, ormai, più di dieci anni fa. I dati hanno mostrato nel tempo che il settore degli immobili di lusso, piuttosto che entrare in difficoltà, si è maggiormente consolidato, dando vita a un interessante fenomeno di mercato, che nel nostro paese ha seguito la tendenza dettata da tutto l’occidente. In Italia, le piazze che maggiormente hanno mostrato la loro vitalità sono Roma e Milano, ma gli immobili di lusso hanno mostrato un’impennata della domanda anche in altri importanti luoghi come la Sardegna, la Toscana, la Costiera Amalfitana e le località alpine più rinomate. Soprattutto negli ultimi due anni, la richiesta è stata in alcuni casi superiore all’offerta, tanto da innescare un considerevole apprezzamento degli immobili che ha agevolato gli investitori.





Quando parliamo di immobili di lusso parliamo di dimore storiche, appartamenti, ville e altre categorie di abitazioni con determinati servizi e comfort che nelle altre fasce del mercato non sono presenti. Gli investitori, proprio per l’importanza dell’investimento, hanno sempre più ricercato credibilità e professionalità nelle agenzie immobiliari operanti in questo ramo: Sotheby’s Real Estate si è mostrata, di certo, leader indiscussa del settore, grazie ai servizi ed al supporto qualificato di agenti e personale con esperienza pluridecennale e conoscenza specifica delle singole realtà locali. Sotheby’s opera nel settore immobiliare da quasi 50 anni e può vantare una presenza capillare nella stragrande maggioranza dei paesi del mondo. Sotheby’s ha costruito il suo successo grazie ad una filosofia aziendale incentrata sul cliente, sulla sua privacy e su una gestione discreta e qualificata di ogni singolo passaggio di acquisto o vendita.



Sotheby’s, con i suoi mille uffici sparsi per il mondo, ha fatto registrare nello scorso esercizio finanziario il miglior risultato di sempre con 112 miliardi di dollari di fatturato: in Italia, la crescita è stata di oltre il 50% rispetto all’anno precedente, dimostrando ai mercati ed ai clienti una certa solidità su cui poggiare gli investimenti di domani. La crescita maggiore Sotheby’s l’ha registrata a Roma con un +63%, mentre a Porto Cervo, nella Costa Smeralda, la crescita è stata del 56%: poco più di quanto fatto registrare a Firenze, mentre a Milano la crescita è stata del 22%, complice l’eccessiva domanda che fa di Milano una delle piazze più gettonate degli investitori, italiani ed esteri. I successi di Sotheby’s si inseriscono in un portafoglio immobiliare che conta in Italia un valore superiore ai 3 miliardi di euro e oltre 800 proprietà di lusso distribuite nelle località più ricercate.





Sotheby’s è la più grande società immobiliare di lusso in Italia e vanta numerose sedi sul territorio, create ad hoc per garantire una maggiore assistenza ai clienti e fornire informazioni e servizi più qualificati direttamente in loco. La sede di Milano è stata la prima sede della società in Italia e vanta 211 immobili in vendita e 13 in affitto, mentre a Firenze gli immobili in catalogo sono 258 e 176 a Roma. Sotheby’s è presente anche nelle località più esclusive del nostro territorio nazionale ed è costantemente attenta all’andamento del mercato immobiliare, al fine di fornire ai propri clienti una consulenza immobiliare capace di valorizzare gli investimenti e consolidarne i risultati sul breve e lungo periodo. È proprio questa sensibilità nel soddisfare i clienti che ha permesso a Sotheby’s di espandere la propria presenza sul mercato e imporre un nuovo modo di affiancare il cliente e concepire il settore immobiliare.