San Giovanni, incontro tra l'amministrazione e sindacati: inizia il confronto sul bilancio

| 13:43 - 26 Settembre 2019

Amministrazione comunale e rappresentanti sindacali di San Giovanni in Marignano a confronto.

Lunedì 16 Settembre il sindaco Daniele Morelli e la giunta comunale al completo hanno incontrato i sindacati Cgil, Cisl e Uil per confrontarsi sulle linee programmatiche del Documento Unico di Programmazione. Tale documento mostra gli indirizzi strategici dell'ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione comunale, in coerenza con il quadro normativo di riferimento.



Nel corso dell’incontro gli assessori Bertuccioli, Gabellini, Malpassi e Vagnini hanno specificato le azioni in essere e i progetti futuri che riguardano le loro aree di competenza, accordandosi con i sindacati per proseguire insieme tavoli di confronto su temi molto sensibili e nei quali si potrà mettere a frutto la competenza e l’impegno reciproco per rispondere alle esigenze dei cittadini, quali misure sociali per le fasce deboli, conciliazione tempi casa-lavoro e altri aspetti di rilevanza comunitaria.



L’occasione si è rivelata utile anche per iniziare il confronto sul bilancio di previsione 2020 sul quale proseguiranno incontri quest’autunno, prima dell’approvazione definitiva.



Il sindaco Daniele Morelli, insieme all’amministrazione, tiene a ringraziare i sindacati "per la proficua collaborazione e la messa a disposizione su percorsi che necessitano delle energie e competenze di tutti per poter essere all’altezza della complessità e varietà delle esigenze di una comunità".