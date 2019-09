Terza corsia A14, ancora non piantati i 5000 nuovi alberi promessi da società autostrade

Attualità

Rimini

26 Settembre 2019

Piantumazione (foto di repertorio).

“Sollecitiamo società Autostrade – ha detto l’assessore all’Ambiente Anna Montini – affinché onori in tempi certi l’impegno formale preso da tempo per la realizzazione delle opere di forestazione a compensazione della realizzazione della terza corsia autostradale.

Un impegno che crediamo sia dovuto alla comunità riminese di cui, nei prossimi giorni in sintonia con la Regione capofila dell’accordo, chiederemo conto con una richiesta formale. Le aree destinate sono state da tempo individuate ed attendono quelle opere dovute con la piantumazione, sui circa 10 ettari di terreno individuati, di almeno 5000 nuovi alberi – ma ci auguriamo possano salire almeno a 7000 - per opere di mitigazione che andranno ad arricchire il patrimonio arboreo del Comune di Rimini.”



Nel mese di gennaio, sotto la supervisione della Regione, l'accordo ha registrato il via libera sui contenuti tra i protagonisti. Oltre al Comune di Rimini e Società Autostrade, infatti, sedevano al tavolo le società deputate dai comuni alla cura del verde come Anthea, a cui il Comune di Rimini ha affidato il compito di sovrintendere alle piantumazioni nelle modalità definite e controllarne l’esito.



Le cinquemila nuove piante troveranno dimora su circa 10 ettari del territorio comunale come a San Vito nella zona degli impianti sportivi, in via Arno in zona Villaggio I Maggio, nella zona artigianale via Montescudo, a Corpolò in via Cupa, nell’area prossima allo stabilimento Ghigi in via Montevecchio, in via Piangipane, via Montepulciano, via Maestri del Lavoro in zona Cimitero. 100.000 metri quadrati a cui si potrebbero aggiungere al termine delle procedure in corso da parte degli uffici comunali, ulteriori 4 ettari circa, messi a disposizione da privati in luoghi già identificati.