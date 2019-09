Verucchio, un torneo di calcio femminile per dire no alla violenza sulle donne

Sport

Verucchio

| 13:12 - 26 Settembre 2019

Calcio femminile.

Comune di Verucchio e Asd Verucchio Calcio scendono in campo contro la violenza sulle donne con un quadrangolare di calcio femminile sostenuto da Rompi il Silenzio in programma sabato alle 14.30. Nel fine settimana di sport, sensibilizzazione e aggregazione, in calendario anche ‘Tonda la tevla’: cibo di strada, musica e spettacoli per due serate al Parco De André.





Il rosa in campo





Lo sport per offrire ai piccoli del paese la possibilità di cimentarsi gratuitamente nelle varie discipline, lo sport come volano di sensibilizzazione ed educazione sociale: il fine settimana dell’edizione di ‘Verucchio in strada, giochi e sport’ 2019 che domenica 29 vedrà le associazioni del territorio trasformare le piazze di Villa Verucchio e un tratto di via Marecchiese in una palestra en plein air sarà infatti aperto sabato alle 14.30 allo stadio comunale da Il rosa in campo, la seconda edizione di un quadrangolare di calcio femminile organizzato da Comune e Asd Verucchio in collaborazione con la Figc per dire no alla violenza sulle donne. Un’iniziativa sostenuta dall’Associazione Rompi il Silenzio che vedrà sfidarsi sul terreno di gioco San Marino Academy, Femminile Riccione, Alma Juventus Fano e Cesena e che vedrà il Poliambulatorio Sferamedica offrire un buono a tutte le partecipanti e la gastronomia ‘Profumi e sapori di una volta’ fare lo stesso con un buffet di fine torneo



“Il calcio, uno sport usualmente maschile, scenderà in campo per sensibilizzare su un tema purtroppo di strettissima attualità e saranno proprio delle ragazzine e farlo, perché è dai giovani, dai ragazzi che vogliamo partire con la responsabilizzazione. I nostri giovani devono crescere con il principio del rispetto” spiega l’amministrazione, che ha inoltre patrocinato un altro bel momento di aggregazione e socializzazione che completerà il fine settimana.



Si tratta di Tonda la tevla che sabato e domenica partire dalle 18 vedrà il Parco De André teatro di una doppia serata di cibo di strada, musica, spettacolo e amicizia. Le due serate sono organizzate da Asd Villa Verucchio con la collaborazione in cucina di Kiosko Il Vincanto, Teste Malate, Pescheria Morelli e macellera Sapori Nostrani e a partire dalle 21 avrà per protagonisti nella prima serata Zeta Dj con la musica disco degli anni ’70-’80 e ’90, Dance Mania con una performance di ballo e il Circo Keaton con uno spettacolo di teli aerei. Domenica, alla stessa ora, ecco invece i Mascara in concerto.