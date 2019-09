Cronaca

Savignano sul rubicone

| 12:14 - 26 Settembre 2019

Un ciclista 70enne è morto poco dopo le 8 di giovedì in un incidente stradale a Savignano sul Rubicone. L'anziano era in sella della sua bici quando è stato investito da un furgone in via della Resistenza. Sul posto per i rilievi e per ricostruire la dinamica i Vigili. Presenti anche un'ambulanza ed un'automedica.